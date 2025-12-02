به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یادواره ۳۴۰ شهید اروندکنار به منظور گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام برگزار می شود.

این آیین روز پنج شنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۰ در یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ اروندکنار برگزار می شود. از همه مردم شهید پرور و انقلابی آبادان و خرمشهر دعوت شده در این یادواره شرکت کنند.

عملیات والفجر ۸ در ششمین سال جنگ تحمیلی و در روز ۲۰ بهمن سال ۱۳۶۴ در مرز جنوبی استان خوزستان و در جنوب جزیره آبادان، در منطقه فاو در آن سوی رودخانه اروندرود صورت گرفت.

این عملیات در منطقه بسیار حساسی انجام شد، زیرا در مرز اروندرود قرار داشت که رژیم بعثی عراق به بهانه تسلط بر آن جنگ با ایران را آغاز کرده بود و از طرفی در تنها مسیر ارتباطی کشور عراق با دریای خلیج فارس قرار داشت و ارتباط بندر‌ام القصر را از طریق خور عبدالله با خلیج فارس برقرار می‌کرد.

در این عملیات ۸۰۰ کیلومتر مربع از زمین‌های دشمن آزاد شد و بیش از ۵۰۰۰ نفر از نیرو‌های آن کشته و زخمی و نزدیک به ۳۰۰۰ نفر به اسارت در آمدند. انهدام وسایل و تجهیزات دشمن در این عملیات قابل ملاحظه بود به گونه‌ای که بیش از ۶۰۰ تانک و نفربر ۵۰۰ خودرو، ۱۵۰ قبضه توپ، ۴۵ فروند هواپیما ۱۰ فروند هلی کوپتر و ۳ ناوچه دشمن نابود شد.

در این عملیات سه تن از سرداران سپاه به نام‌های رضا امانی محمد اثری نژاد و رضا چراغی به شهادت رسیدند.