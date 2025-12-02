پخش زنده
امروز: -
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، نمایشگاه کتاب با بیش از سه هزار جلد در بندرخمیر گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار شهرستان بندرخمیر گفت: در این نمایشگاه هزار و۵۰۰ عنوان کتاب با موضوعهای روانشناسی، ادبیات، رمان، آثار کلاسیک، فلسفه، شعر و کودک و نوجوان عرضه شده است.
مراد زرهی افزود: کتابها با ۱۵ تا ۵۰ درصد تخفیف ارائه شده است.
وی گفت: این نمایشگاه تا ۲۰ آذر در بازار گپ، خیابان اسکله دایر است.
بیشتر بخوانید: تکمیل عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی بندرعباس تا پایان ۱۴۰۵
فرماندار شهرستان بندرخمیر افزود: علاقمندان میتوانند صبحها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ۱۶ تا ۲۱ از نمایشگاه بازدید کنند.