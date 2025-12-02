پخش زنده
مراسم بزرگداشت ۲۵ رزمنده آسمانی روستای تنگهعلیا نیشابور همراه با تشییع پیکر یک شهید گمنام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این برنامه گفت: این مراسم با حضور مردم شهیدپرور، خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران برگزار شد و حضور پیکر مطهر شهید گمنام در این آیین، فضای معنوی ویژهای به مراسم بخشید.
سیدامیر حسینی ادامه داد: روستای تنگهعلیا نیشابور که در دوران انقلاب و دفاع مقدس ۵۹ خانوار جمعیت داشت، یکی از روستاهای پیشقدم در اعزام نیرو به جبهه بوده است.
او بیان داشت: این روستا در مجموع ۹۵ رزمنده به خطوط مقدم جنگ تحمیلی اعزام کرد؛ بهگونهای که در برخی خانوادهها تا چهار رزمنده همزمان در جبهه حضور داشتند.
حسینی عنوان کرد: از این روستا ۳۵ جانباز تقدیم انقلاب شده که یک نفر از آنان جانباز ۷۰ درصد است؛ همچنین در مجموع این روستا هشت شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده که دو سردار شهید دفاع مقدس و یک سردار شهید مدافع حرم هستند و افزون بر این، چهار رزمنده مدافع حرم نیز از اهالی تنگهعلیا بودهاند.
وی اضافه کرد: در این مراسم همچنین از کتاب «روایت راویان»، مجموع خاطرات ۸۰ رزمنده دفاع مقدس نیشابور رونمایی شد.
روستای تنگه علیا در فاصله ۹۰ کیلومتری از مرکز شهر نیشابور واقع شده است.