شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز صبح افزایش یافته و با میانگین عدد ۱۸۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۱۸۶ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۲۳۲، بولوار کاوه ۲۴۸ و کردآباد ۲۵۸ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ایستگاه احمدآباد با عدد ۳۰۹ AQI وضعبت خطرناک را نشان می‌دهد.

همچنین ایستگاه دانشگاه صنعتی ۱۶۹، رهنان ۱۷۸، زینبیه ۱۸۰، سپاهان‌شهر۱۶۴، خیابان فیض ۱۷۵ و ولدان ۱۷۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه خیابان هزار جریب با عدد ۱۲۴، میرزا طاهر۱۲۶ و پارک زمزم ۱۴۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز نیز ایستگاه خمینی شهر و کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و قهجاورستان با شاخص ۲۳۰ AQI وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) است.

این شرایط در حالی است که پیش از این هواشناسی استان پیش‌بینی کرده بود که در پی ناپایداری‌های امروز و فردا از شدت آلودگی هوا در مناطق مرکزی کاسته می‌شود. بر همین اساس مدیریت بحران استانداری اصفهان امروز آموزش در مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان را حضوری اعلام کرد.

شاخص کیفی هوا ازصفر تا۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا۱۰۰ هوای سالم،۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا۲۰۰ ناسالم برای عموم،۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیارناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.