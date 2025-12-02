پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: بیش از ۲۷ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرهای استان در دو ماه مهر و آبان ۱۴۰۴ رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید علی میرکریمی گفت: بیش از ۲۷ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرهای استان در دو ماه مهر و آبان ۱۴۰۴، با اجرای شش عملیات فوری و احکام قضایی و با همکاری یگان حفاظت اراضی و دستگاه قضایی، از دست متصرفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی افزود: ارزش تقریبی اراضی رفع تصرفشده در این مدت بیش از یکهزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد ریال برآورد میشود که این اقدام در راستای صیانت از اراضی دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه این میزان رفع تصرف نتیجه برگزاری شش عملیات فوری و اجرای احکام مراجع قضایی است، افزود: با رصد مستمر، پایش میدانی و حضور گشتهای مشترک یگان حفاظت، در مجموع ۲۷۵ هزار مترمربع معادل ۲۷.۵ هکتار از اراضی ملی در شهرستانهای مختلف استان آزادسازی شد.
میرکریمی با تأکید بر اینکه برخورد با زمینخواری، تغییر کاربریهای غیرقانونی و تعرض به اراضی ملی از اولویتهای اصلی این ادارهکل است، اظهار داشت: روند شناسایی، پیگیری و برخورد با تخلفات، بهصورت مستمر و بدون چشم پوشی ادامه دارد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش دقت شهروندان در معاملات ملکی اظهار کرد: توصیه میشود خریداران پیش از هرگونه معامله زمین در محدوده و حریم شهرها، از طریق معاونت املاک و حقوقی ادارهکل نسبت به استعلام ماهیت و وضعیت حقوقی ملک اقدام کنند تا از سواستفاده افراد سودجو و خرید اراضی فاقد اصالت یا کاربری قانونی پیشگیری شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هماستانیهای عزیز میتوانند هرگونه مورد مشکوک از جمله تصرف غیرمجاز، تغییر کاربری تخلفآمیز یا اقدامات منجر به زمینخواری را از طریق شماره ۰۵۸۳۲۲۱۰۹۸۴ به یگان حفاظت اراضی ادارهکل راه و شهرسازی گزارش دهند.