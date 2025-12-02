به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کامران اکبری‌شایگان گفت: در عملیاتی مشترک که با همکاری عوامل انتظامی شهرستان انجام شد، فردی که قصد فروش اموال تاریخی و فرهنگی را داشت شناسایی و دستگیر شد.

او افزود: در بازرسی از خودروی متهم، این تعداد سکه تاریخی مربوط به دوره‌های مختلف، چندین سنگ انگشتر و ۲ لوح تقلبی با نقش سرباز هخامنشی کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسدآباد تاکید کرد: مشارکت مردم در گزارش‌دهی به موقع موارد مشکوک یکی از موثرترین راه‌های جلوگیری از قاچاق و تخریب آثار تاریخی است.