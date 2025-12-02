به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، بابک هدایی اظهار کرد: ساعت ۱:۱۰ بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر وقوع حادثه نشت گاز مونوکسید کربن (CO) در خوابگاه شبانه‌روزی دخترانه روستای کوله واقع در شهرستان دیواندره به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و پس از اعلام حادثه، کارشناسان دیسپچ، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های نزدیک را به محل حادثه اعزام کردند.

وی افزود: هشت دانش‌آموز ساکن این خوابگاه در اثر انتشار گاز مونوکسید کربن دچار علائم مسمومیت شامل سردرد، تهوع، ضعف، گیجی و مشکلات تنفسی شده بودند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان ادامه داد: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از رسیدن به محل، ضمن ارزیابی سریع و ایمن‌سازی محیط، اقدامات درمانی اولیه شامل اکسیژن‌تراپی، پایش علائم حیاتی و تثبیت وضعیت عمومی بیماران را انجام دادند و مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان امام خمینی دیواندره منتقل شدند.

هدایی با تأکید بر ضرورت نصب و بازبینی دوره‌ای تجهیزات گرمایشی در مدارس و خوابگاه‌ها، بر آگاهی نسبت به علائم مسمومیت گاز مونوکسید کربن و چگونگی پیشگیری از آن، تاکید کرد.