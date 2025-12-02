مسمومیت دانشآموزان دیواندره بر اثر نشت گاز
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان از مسمومیت هشت دانش آموز در دیواندره بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن در خوابگاه شبانه روزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، بابک هدایی اظهار کرد: ساعت ۱:۱۰ بامداد سهشنبه ۱۱ آذر وقوع حادثه نشت گاز مونوکسید کربن (CO) در خوابگاه شبانهروزی دخترانه روستای کوله واقع در شهرستان دیواندره به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و پس از اعلام حادثه، کارشناسان دیسپچ، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاههای نزدیک را به محل حادثه اعزام کردند.
وی افزود: هشت دانشآموز ساکن این خوابگاه در اثر انتشار گاز مونوکسید کربن دچار علائم مسمومیت شامل سردرد، تهوع، ضعف، گیجی و مشکلات تنفسی شده بودند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان ادامه داد: کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از رسیدن به محل، ضمن ارزیابی سریع و ایمنسازی محیط، اقدامات درمانی اولیه شامل اکسیژنتراپی، پایش علائم حیاتی و تثبیت وضعیت عمومی بیماران را انجام دادند و مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، جهت ادامه مراقبتهای تخصصی به بیمارستان امام خمینی دیواندره منتقل شدند.
هدایی با تأکید بر ضرورت نصب و بازبینی دورهای تجهیزات گرمایشی در مدارس و خوابگاهها، بر آگاهی نسبت به علائم مسمومیت گاز مونوکسید کربن و چگونگی پیشگیری از آن، تاکید کرد.