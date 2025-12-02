به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوانسار گفت: این دوره با کمک پلیس راهنمائی و رانندگی در ده مدرسه شهرستان و برای دانش آموزان دوره‌های آموزشی ایمنی و ترافیکی برگزار شد.

حمیدرضا حسابی افزود: بیشتر حوادث جاده‌ای در کنار مدارس و به علت حضور ناگهانی دانش آموزان در جاده‌ها و بی توجهی در عبور ایمن از عرض این معابر صورت می‌گیرد و در این دوره‌ها به صورت عملی رعایت این نکات آموزش داده شد.