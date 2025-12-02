به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، کارشناس نظارت بر آمبولانس‌های خصوصی اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: این اقدام با هدف افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات امدادی و استانداردسازی ناوگان آمبولانس خصوصی انجام می‌شود.

موسوی با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان اورژانس کشور، فعالیت هرگونه آمبولانس بدون داشتن این کارت هوشمند، غیرمجاز محسوب خواهد شد، افزود: این فرایند با هدف ساماندهی و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد آمبولانس‌های مراکز درمانی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی آغاز شده است.

وی افزود: در مرحله نخست اجرای طرح، کارت‌های هوشمند برای آمبولانس‌های کارخانه سیمان سیستان و بیمارستان پارس صادر شده و این روند برای سایر بخش‌ها نیز ادامه خواهد یافت.