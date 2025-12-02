در خراسان جنوبی؛
فعالیت ۲ هزار و ۴۵۸ صنعتگر صنایع دستی در رشته نساجی سنتی
۲ هزار و ۴۸۵ هنرمند و صنعتگر دارای مجوز در رشته نساجی سنتی در خراسان جنوبی فعالاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اشاره به شکوفایی هنرهای نساجی سنتی در استان گفت: بیشترین تعداد فعالان در شهرستان بیرجند با هزار و ۳۷۸ هنرمند ثبت شده و پس از آن قاینات با ۳۶۲ نفر، سرایان با ۱۷۹ نفر و خوسف با ۱۳۵ هنرمند قرار دارند.
حسنعلی فولادی افزود: هنرمندان استان در رشتههای سنتی و اصیل از جمله کاربافی (حولهبافی و ملهبافی)، چادرشببافی، جاجیمبافی، برکبافی و کرکیبافی فعالیت دارند؛ هنرهایی که ریشه در تاریخ و فرهنگ منطقه دارند و همچنان با خلاقیت نسل جدید ادامه یافتهاند.
وی با اشاره به صادرات ۸۰۰ میلیون ریالی محصولات نساجی استان در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: این محصولات شامل البسه، روتختی و حولههای بهداشتی بوده که به کشورهای اروپایی و عراق صادر شدهاند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان با اشاره به ثبت هفت مهارت نساجی سنتی استان در فهرست میراث ناملموس ملی ایران افزود: در میان آثار ثبتشده میتوان به حولهبافی خراشاد (با شماره ثبت ۱۳۱۹)، پنبه مله خوسف (۱۶۲۲)، چادرشببافی چرمه (۱۴۵۳)، برکبافی (۸۱۰)، کرکیبافی مود (۲۴۸۷)، جاجیم انگشتی اوجان (۲۰۶۲) و قارتبافی گریمنج (۲۴۸۸) اشاره کرد.
فولادی گفت: حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه صادرات صنایعدستی، نهتنها موجب رونق اشتغال، بلکه نقش مهمی در حفظ میراثفرهنگی اصیل خراسان جنوبی دارد.