مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه کم آبی مطلق در استان تهران حاکم است گفت: سه درصد سدهای تهران پرشدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در همایش مدیریت کیفیت آب که در دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: اگر قرار است ما از خشکسالی به سلامت عبور کنیم باید سهم بزرگی را به مدیریت مصرف بدهیم.
وی بیان کرد: بیش از ۲۰ درصد آب شرب و بهداشت کشور در استان تهران توزیع میشود و همین موضوع باعث شد با رویکرد مدیریت مصرف تا اینجا به سلامت عبور کنیم. در گذشته، آب شرب استان تهران ۷۰ درصد از منابع سطحی و ۳۰ درصد زیر زمینی تامین میشد که در طی پنج سال اخیر این روند معکوس شده است.
اردکانی تاکید کرد: ناگزیر هستیم برای جبران کمبود منابع سطحی از منابع زیر زمینی استفاده کنیم. در استان تهران برای اولین بار در طی ۶۰ سال اخیر ۵ سال خشک را سپری میکنیم و سال آبی گذشته خسکسالترین سال در استان تهران بوده است.
وی ادامه داد: تا نیمههای آذر بارانی در استان تهران دریافت نشده است این درحالیست که سال گذشته تا این تاریخ ۵۰ میلیمتر بارندگی داشتیم.
وی با بیان اینکه سال ۹۸ سال ایده ال آبی بود گفت: سد لار یک درصد آب دارد و حجم آب سد امیرکبیر به ۹.۵ میلیون متر مکعب رسیده است و درمجموع سدهای تهران به جز طالقان ۳ درصد بیشتر پرشدگی دارند.
وی با اشاره به اقدامات این شرکت در مدیریت منابع آبی گفت: ما باید در سه حوزه اقدامات انجام میدادیم؛ از جمله در حوزه تأمین، چاههای زیادی حفر کردیم و بهسازی چاهها انجام شد و آبهای که کیفیت شرب داشتند به تصفیه خانه منتقل کردیم.
اردکانی از اضافه نمودن ۱۶ هزار لیتر در ثانیه به ظرفیت آب زیر زمین خبر داد و گفت: تمام قنواتهای تهران که در گذشته آب شرب تهران را تامین میکردند آزمایش کردیمکه از ۵۲ رشته قنات ۵۱ رشته آلوده بود که نمیتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
وی بیان کرد با کاهش فشار توانستیم در ظرف ۸ ماه ۲۲ درصد از هدر رفت آب جلوگیری کنیم و همچنین ۱۲ درصد مصرف مردم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.