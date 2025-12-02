ناظر اجرایی برنامه هفتم در وزارت کشور گفت: ایجاد شفافیت در نظام پرداخت مالی دولت به ویژه ذی نفع نهایی منجر به توسعه بهتر و رشد اقتصادی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضوی پور، ناظر اجرایی برنامه هفتم پیشرفت در وزارت کشور به لزوم پرداخت‌های برنامه محور توسط دولت اشاره کرد و افزود: نظام و حکمرانی الکترونیک، یک پلی برای حذف مراجعه چهره به چهره و ایجاد سلامت در نظام اداری کشور است.

رضوی پور گفت: ما برای تداوم این نظام حکمرانی، نیازمند داده متقن هستیم و یکی از اداراتی که نیازمند داده‌های معتبر و ماشین خوان است، سازمان برنامه و بودجه است. باید سازوکار تولید داده‌ها در کشور متقن و معتبر باشو.

ناظر اجرایی وزارت کشور در برنامه هفتم بیان کرد: در نظام مالی هم همینطور، یعنی از اختصاص بودجه و وصول و هزینه کرد منابع مالی باید داده‌ها با جزئیات و استناد بیشتر تولید بشود تا امکان توسعه بیشتری فراهم شود.

وی گفت: ماده ۲۹ برنامه ششم با هدف ثبت پرداخت‌های دولت در یک سامانه تصویب شد، اما تجربه اجرای آن شکست خورده بود. از آن سو که اطلاعات پرداخت را در سازمان اداری و استخدامی ثبت کنند، اما بخش اندکی در این سامانه اطلاعات ثبت کردند، اما داده‌ها اصلا مورد استفاده قرار نگرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: در ادامه روند اجرا، تفاهم نامه‌ای منجر شد که دریافت حقوق منوط به ثبت اطلاعات شود و این روند منجر به رشد ثبت اطلاعات شد.