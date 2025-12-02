سرای زرگرباشی، مرکز مدرن طلای اصفهان، آماده بهره برداری است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مالک و سرمایه‌گذار این طرح گفت: «سرای زرگرباشی»، مرکز مدرن طلای اصفهان، آماده بهره برداری است .

علیرضا نعمت بخش افزود: این مجموعه‌ای مدرن، ایمن و مطابق با استاندارد‌های روز دنیا قرار است تجربه خرید طلا در اصفهان را ارتقا دهد.

وی گفت: این مرکز تجاری در خیابان علامه مجلسی، حد فاصل میدان امام علی (ع) (سبزه‌میدان) و چهارراه ابن‌سینا واقع شده و در قلب بافت تاریخی و اقتصادی اصفهان قرار دارد.

سرای زرگرباشی با الهام از میراث زرگری اصفهان و بهره‌گیری از معماری مدرن، ترکیبی از شکوه سنت و کیفیت روز را به نمایش می‌گذارد. این طرح از ابتدا با کاربری اختصاصی طلا و جواهر طراحی شده و تمامی زیرساخت‌های امنیتی، فنی و معماری آن با نیاز‌های حرفه‌ای این صنف هماهنگ است.

امنیت پیشرفته، نورپردازی حرفه‌ای برای نمایش بهتر جواهرات، سازه مقاوم و سالن‌های فروش لوکس، خرید در این مجموعه را به تجربه‌ای متمایز تبدیل خواهد کرد.

بگفته وی سرای زرگرباشی استاندارد‌های تازه‌ای را به بازار طلا و جواهر اصفهان وارد خواهد کرد و قطب جدید این صنعت در مرکز شهر خواهد بود.