به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله فلاحتی امروز در مراسم بزرگداشت روحانی شهید، یونس استاد سرایی، معروف به میرزا کوچک جنگلی و ۱۵۲ شهید والامقام و طلبه گیلانی که با حضور اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی (ره) رشت برگزار شد، گفت: اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم می‌بینیم که جریان بیداری از روحانیت نشات گرفته است.

امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه نقش روحانیان را در بیداری مردم نمی‌توان نادیده گرفت، افزود: با بررسی تاریخ کشور و شرایط امروز، درمی یابیم که بیداری جامعه ایرانی مدیون انتشار دین مبین اسلام و بیدارگری‌های روحانیت است.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: تبیین جایگاه بلند دین و معرفی صحیح آن در جامعه رسالت خطیر روحانیت است که باید با تمام وجود برای این امر تلاش کنند.

وی با اشاره به نهضت مشروطه به عنوان یکی از نهضت‌های معروف تاریخ ایران، گفت: حرکت روحانیت در آن زمان مبتنی بر دین بود و بیداری عالمان منجر به بیداری جامعه شد.

آیت الله فلاحتی در ادامه، نهضت میرزا کوچک جنگلی را نهصتی برگرفته از بیداری مردمی دانست و افزود: میرزای جنگلی برای مردم به پا خواست و در مقابل استبداد داخلی و استعمار خارجی ایستاد و در این راه لحظه‌ای از آرمان‌های خود عقب نشینی نکرد.

امام جمعه رشت همچنین به نقش میرزای جنگلی در بیداری مردم اشاره کرد و گفت: میرزا کوچک جنگلی، طلبه‌ی جوان ۴۱ ساله‌ای بود که در برابر قدرت استکبار و استعمار ایستاد و همانند عالمان بزرگ دینی در برابر ظلم مقاومت و مبارزه کرد.

آیت الله رسول فلاحتی افزود: امروز اگر ملت ایران هیچ ظلمی را بر نمی‌تابد، برگرفته از آموزه‌های دینی و روشنگری عالمان دینی است و در جای جای کشور مبارزان انقلاب حماسه‌ها آفریدند تا قدرت‌های پوشالی آن روز نتوانند به مردم زور بگویند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ملت ایران با تاسی از نهضت حسینی و پیروی از رهبران دینی، مردمی ظلم ستیز هستند، گفت: در زمان پهلوی هم امام و روحانیت در برابر ظلم ایستادند و امروز ۱۵۲ شهید جامعه روحانیت از برکات گیلان هستند.

وی گفت: مردم گیلان که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفتند همواره پیوند عمیقی با عالمان دینی و روحانیت داشته و دارند و امروز روحانیت در عین دشمنی‌های فراوان در اوج اقتدار مردمی، در کنار مردم و با باور‌های آن‌ها زندگی می‌کنند.