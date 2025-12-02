احتمال طغیان رودخانهها در مازندران
شرکت آب منطقهای مازندران نسبت به احتمال وقوع بارشهای رگباری و بالا آمدن آب رودخانهها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ کارگروه مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقهای مازندران با توجه به صدور هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی مازندران و پیشبینی ورود سامانه بارشی جدید به استان از اوایل وقت چهارشنبه ۱۲ آذرنسبت به احتمال وقوع بارشهای رگباری، بالا آمدن آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها در نقاط مختلف استان هشدار داد.
کارگروه مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقهای خواستار پرهیز از هرگونه سفر غیرضروری در جادههای کوهستانی و اسکان موقت در حاشیه رودخانههای استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شد و اعلام کرد که این بارندگیهای رگباری ممکن است به طغیان رودخانهها منجر شود.
در این اطلاعیه تاکید شد با توجه به گرمای هوا در هفتههای اخیر و خشکی زیاد سطح زمین به ویژه در مناطق کوهستانی و مسیلها، احتمال جاری شدن سیلاب در این مناطق هم وجود دارد و مردم تا پایان پنجشنبه ۱۳ آذر از طبیعتگردی و کوهنوردی، حضور در مسیلها، حریم و بستر رودخانهها و انجام سفرهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی خودداری کنند.