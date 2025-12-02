به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی فردوس گفت: پرونده نگهداری غیر مجاز هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان فردوس رسیدگی شد.

محمد مهدی اسماعیل زاده افزود: شعبه با توجه به مدارک در پرونده اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی فردوس با توجه به اطلاعات دریافتی در بازرسی از یک باغ دپوی سوخت قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال کردند.