



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی، هویتی و فرهنگی این استان، فارس را یکی از مهم‌ترین بستر‌ها برای پیشرانی الگوی همگرایی ایران و اسلام دانست و گفت: در ۱۵۰ سال گذشته، سه رویکرد درباره نسبت هویت ملی و دینی مطرح بوده است: رویکرد تعارض‌سازی، رویکرد برجسته‌سازی یک‌سویه، و رویکرد همگرایی ارگانیک.

وی ادامه داد : شهید مطهری پیش از انقلاب الگوی سوم را بنیان گذاشت، الگویی که هویت ایرانی و هویت اسلامی را جدایی‌ناپذیر می‌داند. اما متأسفانه این نظریه پس از انقلاب به میزان لازم ادامه نیافت و امروز نیازمند احیا و تکمیل آن هستیم.

وزیر ارشاد با اشاره به آثار شهید مطهری، به‌ویژه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، افزود: مطهری نشان داد که اسلام در ایران یک فرهنگ تحمیلی نبود؛ بلکه پاسخ به یک نیاز اجتماعی و فرهنگی بود و موجب شکوفایی علمی و فرهنگی توده‌های ایرانی شد. این نگاه، تصویری دقیق و تاریخی از هویت تلفیقی ایران و اسلام ارائه می‌دهد؛ هویتی غیرقابل تفکیک است.

صالحی تصریح کرد: اگرچه پس از انقلاب شرایط مختلف از جمله جنگ تحمیلی مانع استمرار نظریه‌پردازی در این حوزه شد، اما امروز بیش از هر زمان نیاز داریم نگاه مطهری را د ر سطح نظریه‌پردازی و عمل امتداد دهیم .

وزیر فرهنگ با اشاره به جایگاه ممتاز استان فارس در تاریخ و فرهنگ ایران گفت: فارس از هخامنشیان تا حرم سوم اهل‌بیت علیهم‌السلام، همه ابعاد هویت ایرانی–اسلامی را در کنار هم دارد. اینجا کمتر جایی در ایران است که چنین ترکیب کم‌نظیری از هویت ملی و دینی را هم در تاریخ و هم در واقعیت اجتماعی امروز خود داشته باشد.

او با استناد به نتایج آخرین پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان افزود: میزان افتخار به ایرانی‌بودن در فارس بالاتر از میانگین ملی است.

صالحی تأکید کرد: این داده‌ها نشان می‌دهد فارس تنها یک میراث تاریخی نیست؛ بلکه امروز هم در زندگی مردم، هویت ملی و هویت دینی توأمان حضور پررنگ دارد؛ بنابراین این استان می‌تواند طلایه‌دار احیای الگوی همگرایی ایران و اسلام باشد.

وزیر فرهنگ با بیان اینکه ایران امروز در حوزه هویت دینی–ملی در معرض تهدید‌های منطقه‌ای و جهانی است، افزود: برای کاهش پیامد‌های رویکرد‌های تعارض‌ساز، باید غفلت از رویکرد سوم را جبران کرد.وی تاکید کرد : فارس ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان استان پیشگام، این نظریه را در سطح ملی بازتولید و عملیاتی کند.

صالحی در پایان تأکید کرد:فارس می‌تواند به مرکز گفت‌وگوی ملی درباره رابطه ایران و اسلام تبدیل شود. ظرفیت‌های تاریخی، هویتی، اجتماعی و فرهنگی این استان یک فرصت استراتژیک برای کشور است.