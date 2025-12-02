وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی :
استان فارس ، پرچمدار الگوی همگرایی ایران و اسلام
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای فرهنگ عمومی فارس گفت : استان فارس میتواند پرچمدار الگوی همگرایی ایران و اسلام در کشور باشد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی، هویتی و فرهنگی این استان، فارس را یکی از مهمترین بسترها برای پیشرانی الگوی همگرایی ایران و اسلام دانست و گفت: در ۱۵۰ سال گذشته، سه رویکرد درباره نسبت هویت ملی و دینی مطرح بوده است: رویکرد تعارضسازی، رویکرد برجستهسازی یکسویه، و رویکرد همگرایی ارگانیک.
وی ادامه داد : شهید مطهری پیش از انقلاب الگوی سوم را بنیان گذاشت، الگویی که هویت ایرانی و هویت اسلامی را جداییناپذیر میداند. اما متأسفانه این نظریه پس از انقلاب به میزان لازم ادامه نیافت و امروز نیازمند احیا و تکمیل آن هستیم.
وزیر ارشاد با اشاره به آثار شهید مطهری، بهویژه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، افزود: مطهری نشان داد که اسلام در ایران یک فرهنگ تحمیلی نبود؛ بلکه پاسخ به یک نیاز اجتماعی و فرهنگی بود و موجب شکوفایی علمی و فرهنگی تودههای ایرانی شد. این نگاه، تصویری دقیق و تاریخی از هویت تلفیقی ایران و اسلام ارائه میدهد؛ هویتی غیرقابل تفکیک است.
صالحی تصریح کرد: اگرچه پس از انقلاب شرایط مختلف از جمله جنگ تحمیلی مانع استمرار نظریهپردازی در این حوزه شد، اما امروز بیش از هر زمان نیاز داریم نگاه مطهری را در سطح نظریهپردازی و عمل امتداد دهیم .
وزیر فرهنگ با اشاره به جایگاه ممتاز استان فارس در تاریخ و فرهنگ ایران گفت: فارس از هخامنشیان تا حرم سوم اهلبیت علیهمالسلام، همه ابعاد هویت ایرانی–اسلامی را در کنار هم دارد. اینجا کمتر جایی در ایران است که چنین ترکیب کمنظیری از هویت ملی و دینی را هم در تاریخ و هم در واقعیت اجتماعی امروز خود داشته باشد.
او با استناد به نتایج آخرین پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان افزود: میزان افتخار به ایرانیبودن در فارس بالاتر از میانگین ملی است.
صالحی تأکید کرد: این دادهها نشان میدهد فارس تنها یک میراث تاریخی نیست؛ بلکه امروز هم در زندگی مردم، هویت ملی و هویت دینی توأمان حضور پررنگ دارد؛ بنابراین این استان میتواند طلایهدار احیای الگوی همگرایی ایران و اسلام باشد.
وزیر فرهنگ با بیان اینکه ایران امروز در حوزه هویت دینی–ملی در معرض تهدیدهای منطقهای و جهانی است، افزود: برای کاهش پیامدهای رویکردهای تعارضساز، باید غفلت از رویکرد سوم را جبران کرد.وی تاکید کرد : فارس ظرفیت آن را دارد که بهعنوان استان پیشگام، این نظریه را در سطح ملی بازتولید و عملیاتی کند.
صالحی در پایان تأکید کرد:فارس میتواند به مرکز گفتوگوی ملی درباره رابطه ایران و اسلام تبدیل شود. ظرفیتهای تاریخی، هویتی، اجتماعی و فرهنگی این استان یک فرصت استراتژیک برای کشور است.