مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از اطفای کامل حریق در گونیلی کلاله خبر داد و گفت: تلاش برای تلاش برای اطفای حریق در توسکستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نیکویی گفت: صبح امروز آتشسوزی در منطقه جنگلی گونیلی در شهرستان کلاله گزارش شد و نیروهای یگان حفاظت و تیمهای اطفای حریق اداره منابع طبیعی کلاله به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: با حضور نیروهای یگان حفاظت آتش در این منطقه اطفا شد.
نیکویی با اشاره به آتش سوزی در منطقه باغ شاه توسکستان گفت: آتش در این منطقه مهار شده است و عملیات اطفا با کمک بالگرد ادامه دارد.
او افزود: نیروهای یگان ویژه برای پایش در منطقه حضور دارند و به دلیل صعب العبور بودن عملیات اطفا زمان بر خواهد بود.