آموزش قصهگویی ویژه مربیان پیشدبستانی
دبیرخانه بیستوهفتمین جشنواره قصهگویی مازندران دوره آموزشی تخصصی قصهگویی را ویژه مربیان پیشدبستانی برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ این دوره که با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قصهگویی و آشناسازی مربیان با اهمیت قصه و نقش تربیتی آن طراحی شده بود، با تدریس محسن عظیمی پویا، کارشناس قصهگویی، برگزار شد.
در این دوره آموزشی، ۲۰۰مربی پیشدبستانی از سراسر استان با شیوههای آمادهسازی مخاطبان کودک برای شنیدن قصه آشنا شدند.
عظیمی پویا در این کارگاه به تشریح نقش قصهگویی در افزایش تمرکز کودکان پرداخت و ضرورت بهرهگیری از این هنر در دوره پیشدبستانی را مورد تأکید قرار داد.
یکی از محورهای اصلی این دوره، تبیین اهمیت قصهگویی خلاق برای کودکان پیشدبستانی بود. مدرس دوره بر این نکته تأکید کرد که قصهگویی فراتر از یک ابزار سرگرمی، روشی مؤثر برای پرورش خلاقیت، تقویت مهارتهای ارتباطی و شکلگیری شخصیت کودکان است.
این اقدام در راستای ارتقای کیفیت آموزش در مراکز پیشدبستانی و بهرهمندی کودکان از ظرفیتهای تربیتی قصهگویی صورت گرفته است.