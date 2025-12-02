مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی مازندران از ارسال روزانه قریب به ۱۰۵۰ تن گوشت مرغ به بازار کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از ارسال روزانه بیش از ۵۹۲ تُن گوشت مرغ به تهران و حدود ۱۱۹ تُن به سایر استان‌های کشور خبر داد و گفت: استان مازندران علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقش کلیدی در پایداری بازار پروتئین کشور ایفا می‌کند.

ابراهیم قربان‌نژاد در خصوص آمار ارسال به تهران گفت: میزان گوشت مرغ آماده طبخ ارسالی به میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های تهران ۲۸۰ هزار و ۹۵۱ کیلوگرم و مرغ زنده ارسالی به کشتارگاه‌های تهران ۱۱۵ هزار و ۴۰۰ قطعه بوده که جمع کل گوشت مرغ ارسالی به تهران را به حدود ۵۳۵ تُن می‌رساند.

قربان‌نژاد در خصوص تأمین نیاز داخلی استان مازندران نیز افزود: میزان گوشت مرغ توزیعی در سطح استان با احتساب قطعه‌بندی و سهم شرکت کاله، ۳۴۶ هزار و ۸۷۷ کیلوگرم بوده که نشان‌دهنده تأمین کامل نیاز داخلی است.

وی همچنین از پشتیبانی استان مازندران از سایر استان‌های کشور خبر داد و گفت: علاوه بر پایتخت، ۱۱۳ هزار و ۶۴۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۳۷ هزار و ۸۰۰ قطعه مرغ زنده به سایر استان‌ها از جمله سمنان ارسال شده است.

قربان‌نژاد در پایان با اشاره به جمع‌بندی این ارقام، نقش محوری استان مازندران به عنوان قطب تولید گوشت سفید کشور در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار ملی پروتئین را برجسته دانست.