یک شرکت تجاری به علت قاچاق کالا در مرز زمینی دوغارون تایباد به پرداخت بیش از ۵۶ میلیارد تومان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی تایباد گفت: اداره کل گمرک شهید ناصری دوغارون به دلیل مغایرت بار یک شرکت تجاری مبنی بر پودر ضایعات پلاستیکی به جای هیدروکربن‌های گرانولی، گزارش این موضوع را برای تعیین تکلیف به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی در گلوگاه مرزی دوغارون ارسال کرد.

حسن شکوری اظهار کرد: این محموله قاچاق شامل ۳۰ هزار کیلوگرم پودر ضایعات پلاستیکی بوده که ارزش آن ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه جریمه نقدی چنین پرونده‌ای معادل ۱۲ برابر ارزش کالا است، ادامه داد: شعبه ویژه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز دانست و شرکت متخلف را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون تومان محکوم کرد.

شکوری بیان کرد: همچنین مدیرعامل شرکت تجاری به عنوان شخص حقیقی به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که معادل سه برابر ارزش کالا برآورد می‌شود.

وی اعلام کرد: محموله کالای قاچاق نیز با حکم مرجع حقوقی و نظارتی ضبط و شخص حقیقی از فعالیت به مدت یک سال محروم شد.