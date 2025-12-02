اعزام اردوی راهیان نور تکاب به جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: جمعی از جوانان شهرستان تکاب در قالب اردوی راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

سرهنگ کرامتی افزود: ۹۰ نفر از جوانان دختر و پسر تکابی در قالب دو دستگاه اتوبوس برای زیارت مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور عازم این منطقه شدند.

وی افزود: هدف از اعزام این کاروان آشنایی نسل جوان با محل مبارزه و شهادت رزمندگان ایرانی است و خوشبختانه شور و اشتیاق جوانان برای حضور در مشهد الشهدای فرزندان ایران اسلامی ستودنی است.

کرامتی گفت: زائرین اعزامی به مناطق عملیاتی جنوب کشور بمدت ۵ روز از مناطق مختلف عملیاتی در منطقه یاد شده بازدید خواهند کرد.