به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای جمال علیرضاپور در نشست هم‌اندیشی مشاوران کلینیک کسب‌وکار شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به افزایش تعداد مشاوران و تکمیل فرآیند‌های صلاحیت‌سنجی؛ گفت: ارتقای کیفیت ارائه خدمات نرم‌افزاری به واحد‌های تولیدی، با جذب حداکثری مشاوران توانمند و رویکرد کاملاً توسعه‌محور، از اولویت‌های جدی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران است.

وی افزود: تمرکز بر ارتقای بهره‌وری تولید، شناسایی نقاط قوت و ضعف رشته‌صنعت‌ها و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای طرح‌های بهبود، از محور‌های اصلی فعالیت کلینیک کسب‌وکار در دوره جدید خواهد بود.

علیرضاپور اعلام کرد: در هشت‌ماهه نخست امسال، بیش از ۷ کلینیک سیار در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران برگزار شده و در این مدت ۵۰ طرح عارضه‌یابی و ۴۸ طرح بهبود با استفاده از یارانه‌های حمایتی شرکت، اجرا شده است.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران همچنین با تأکید بر اهمیت شناسایی دقیق نیاز‌های صنایع؛ گفت: برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با مشاوران می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر، اثربخشی بیشتر خدمات کلینیکی و توسعه ظرفیت‌های حمایتی برای واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی منجر شود. وی همچنین به دستاورد‌های حوزه فناوری اشاره کرد و گفت: در هشت‌ماهه امسال ۲۵ واحد تولیدی مستعد دانش‌بنیان شناسایی و ۵ واحد تولیدی نیز به جمع شرکت‌های دانش‌بنیان استان اضافه شده‌اند. علاوه بر این، از ۱۳ نیاز فناورانه شناسایی‌شده واحد‌های صنعتی، ۴ نیاز تاکنون رفع شده و برنامه‌ریزی شده است که با همکاری کارگزار فن‌بازار منطقه‌ای تهران، این روند تا پایان سال با رشد دوبرابری همراه باشد.

نشست هم‌اندیشی مشاوران کلینیک کسب‌وکار شهرک‌های صنعتی استان تهران با هدف تبیین برنامه‌های عملیاتی، تشریح خدمات نرم‌افزاری، آغاز دوره جدید فعالیت‌های کلینیک کسب‌وکار و آموزش فرآیند بارگذاری مستندات طرح های عارضه‌یابی، بهبود، و شناسایی و رفع نیاز‌های فناورانه در سامانه "ای‌سرویس" و با حضور بیش از ۱۰۰ مشاور منتخب برگزار شد.