به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد خواجه، رئیس دادگستری بشاگرد از صدور حکم محکومیت بدوی برای متهمین پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با گردش مالی بیش از ۳۷۰ میلیاردی در این شهرستان خبر داد.

رئیس دادگستری بشاگرد افزود: متهم پرونده با شیوه‌های متقلبانه، انعقاد قرارداد‌های صوری و تبلیغات گسترده در فضای مجازی؛ از بیش از دو هزار نفر از شهروندان منطقه شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان کلاهبرداری کرده است.

خواجه گفت: وی پس از جلب اعتماد مردم و با وعده پرداخت سود نامتعارف در سه ماه بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان اخذ کرده بود.

وی افزود: کلاهبرداران برای جلب اعتماد مردم با استفاده از شیوه کلاهبرداری زنجیره‌ای موسوم به پونزی، از محل وجود جمع آوری شده بخشی از تعهدات قبلی را انجام و به تعدادی از سرمایه‌گذاران قبلی وجوهی را پرداخت می‌کردند.

رئیس دادگستری بشاگرد گفت: پس از اخذ شکایت شکات و رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر رد مال به شکات، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، منع هرگونه اقدام تجاری و داشتن چک و نیز پرداخت قریب به ۳۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

خواجه افزود: به موجب حکم صادره تعداد دیگری از متهمین پرونده نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند.