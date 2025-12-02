به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران گفت: همایش استانی «طلیعه حضور» با هدف تقویت انگیزه، تبیین وظایف و رسالت بانوان طلبه و آشنایی طلاب جدیدالورود با برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خواهران مازندران، آذرماه امسال در مجتمع فرهنگی تربیتی شهید رجایی فریدونکنار برگزار شد.

مهری رستمی، با اشاره به برگزاری همایش طلیعه حضور سال جاری اظهار داشت: همایش طلیعه حضور هر ساله به منظور ایجاد و تقویت انگیزه در طلاب جدیدالورود، تبیین اهداف و وظایف و رسالت بانوان طلبه، آشنایی با انتظارات جامعه از بانوان طلبه و آشنایی با فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران برای طلاب جدیدالورود برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه امسال به صورت استانی برای دو مقطع سطح ۲ و سطح ۳ و با حضور مدیر و معاونان مدیریت حوزه علمیه خواهران مازندران، طلاب جدیدالورود و معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان در آذرماه سال جاری در مجتمع فرهنگی تربیتی شهید رجایی فریدونکنار برگزار شد.

رستمی گفت: ارائه مباحث مربوط به سبک زندگی قرآنی، هویت‌بخشی طلبگی، اقتضائات زیست طلبگی، وظایف طلبه منتظر، جنگ شناختی در عصر رسانه، برگزاری جلسات تربیتی و اخلاقی، برگزاری جلسات بصیرتی و سیاسی و پرسش و پاسخ با محوریت نقش حوزه‌های علمیه در انقلاب و تحولات منطقه از جمله موضوعات و سرفصل‌های اجرایی در این همایش بود.

معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران مازندران افزود: برگزاری محافل قرآنی، جلسات جمعی دعا، نیایش و نماز جماعت، اجرای مسابقات هنری مانند عکس و مسابقات ورزشی مانند طناب‌کشی، دارت، مسابقات کتابخوانی و اهدای جوایز به برگزیدگان، اجرای سرود جمعی طلاب، از جمله برنامه‌های جنبی همایش طلیعه حضور حوزه علمیه خواهران مازندران بوده است.