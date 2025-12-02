مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر از پیشرفت قابل توجه استان مرکزی در تولید انرژی خورشیدی و توسعه شبکه برق خبر داد.

رسیدن به هدفگذاری سال اول تا دهه مبارک فجر؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر از پیشرفت قابل توجه در حوزه تولید انرژی خورشیدی و توسعه شبکه برق استان خبر داد.

مجتبی داوودآبادی با اشاره به هدفگذاری تولید ۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی طی سه سال آینده، گفت: برای امسال هدف ما تولید و تزریق ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه است که تاکنون ۲۶۰ مگاوات از این میزان آماده و به شبکه متصل شده است.

او افزود: با بررسی پروژه‌های در دست اجرا، در دو ماه آینده شاهد راه‌اندازی پروژه‌های مهمی از جمله یک پروژه ۱۲۰ مگاواتی در زرندیه و چند پروژه ۳ مگاواتی با مجموع ظرفیت ۵۰ مگاوات خواهیم بود.

داوودآبادی گفت: پیش‌بینی می‌شود تا دهه مبارک فجر به هدفگذاری سال اول دست پیدا کنیم و مجموع ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه تزریق شود.

او به توسعه شبکه برق هم اشاره کرد و گفت: پروژه‌های بزرگی در دست اجراست که از آن جمله می‌توان به افتتاح پست ۶۳ کیلوولت اراک در منطقه سردشت اراک با ظرفیت ۶۰ مگاوات و تکمیل پست شماره ۲ شهرک صنعتی خیرآباد با ظرفیت ۳۰ مگاوات اشاره کرد که به زودی افتتاح رسمی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر افزود: یکی از پروژه‌های بسیار مهم، پست ۴۰۰ کیلوولت خمین با ارزش بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تلاش داریم پیش از پیک بار سال آینده به بهره‌برداری برسد.