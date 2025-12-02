ثبت‌نام داوطلبان مرحله اول المپیاد‌های علمی آغاز شده است و تا پایان سه‌شنبه ۱۸ آذر ادامه دارد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش و پرورش مازندران و دبیر ستاد آزمون‌های استان، گفت: ثبت‌نام داوطلبان مرحله اول المپیاد‌های علمی کشور از روز شنبه ۸ آذر آغاز شده است و تا پایان روز سه‌شنبه ۱۸ آذر از طریق سامانه my.medu.ir ادامه خواهد داشت.

اسماعیلی ارمی، افزود: این ثبت‌نام برای تمامی دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش امکان‌پذیر است و دانش‌آموزان مجازند در بیش از یک المپیاد شرکت کنند.

او با بیان اینکه مرحله اول آزمون‌ها از یکشنبه ۵ بهمن تا یکشنبه ۱۲ بهمن برگزار می‌شود، ادامه داد: هزینه ثبت‌نام برای هر المپیاد ۱۱۰ هزار تومان است که تنها از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه ثبت‌نام دریافت می‌شود.

رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: دانش‌آموزان پایه دوازدهم فقط مجاز به شرکت در المپیاد علوم و فناوری نانو هستند.

اسماعیلی با بیان اینکه منابع آزمون هر رشته طبق بخشنامه ارسال‌شده به مدارس اعلام شده است، گفت: داوطلبان موظف هستند پس از تکمیل فرایند ثبت‌نام و پرداخت الکترونیکی، شماره پیگیری خود را دریافت و برای مراحل بعدی نزد خود نگهداری کنند.