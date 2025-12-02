به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون استاندار اصفهان در خصوص آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن استان اصفهان گفت: در ابتدا اجرای این طرح در استان بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کردند، که اکنون مجموعه متقاضیان نهایی استان به حدود ۱۵۰ هزار نفر رسیده که باید برای همه آنها زمین تأمین شود.

علیرضا قاری قرآن ادامه داد: احراز شرایط متقاضیان شامل چند شرط اصلی مانند نداشتن ملک به نام فرد و خانواده، دارا بودن فرم سبز، و پنج سال سابقه سکونت با مدارک مثبت است.

وی با اشاره به اینکه مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی شامل «تأمین زمین دولتی» و «پرداخت تسهیلات بانکی» است، افزود: دهک‌های یک تا چهار نیز با حمایت نهاد‌هایی مانند بهزیستی پشتیبانی می‌شوند.

قاری‌قرآن با بیان اینکه برای تأمین زمین، باید زمین دولتی باشد و در داخل محدوده قانونی شهر قرار گیرد، گفت: بسیاری از زمین‌ها برای اجرای این طرح دولتی بود، اما خارج از محدوده، بنابراین در چند سال اخیر ۲۸۰۰ هکتار زمین الحاق شد.

وی بزرگ‌ترین الحاق را ۱۴۷ هکتار در شاهین‌شهر دانست و افزود: پیشنهاد ۸۰۰ هکتاری جدید نیز به شورای عالی ارائه شد که ۲۶۰ هکتار آن تصویب و ابلاغ شده است، با این اقدامات، تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در خصوص طرح بهارستان نیزگفت: در بهارستان در ابتدا ۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند، اما زمین موجود تنها کفاف حدود ۱۸ هزار تا ۲۰ هزار واحد را داد، ارزش امروز این طرح حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ همت است.

وی افزود: هم اکنون حدود ۵۵ هزار واحد طرح تخصیص داده شده یا به همت انبوه‌سازان در حال ساخت است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۵۰ هزار واحد در دست اجرا، تا پایان سال حدود ۴۵۰۰ واحد به متقاضیان تحویل خواهد شد، برای واحد‌هایی که تا پایان سال تحویل می‌شود، مسیرها، برق و آب تعیین تکلیف شده، اما فاضلاب همچنان پیچیدگی‌های فنی دارد.

قاری قرآن همچنین در خصوص قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین گفت: خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها تا پایان سال متولد شود، طبق قانون مستحق دریافت زمین دولتی هستند و این زمین به نام پدر و مادر زده می‌شود، حتی افراد غیربومی نیز اگر شرایط را در اصفهان را داشته باشند، می‌توانند زمین مطالبه کنند.

وی ادامه داد: در استان اصفهان حدود ۳۰ هزار نفر نیز در قالب قانون فرزند سوم ثبت‌نام کرده‌اند.