به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشنویه از رفع تصرف پنج هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

بختیار سعدون گفت: این زمین‌ها واقع در پلاک‌های "گندویلا"، "بیمضرته"، "حسن آباد" و "ذمه"خلع ید و رفع تصرف گردید.

وی بیان کرد: در راستای اجرای احکام قطعی قضایی و به منظور حفاظت و صیانت از انفال و بیت المال طی هماهنگی صورت گرفته با دادستان محترم شهرستان، یگان حفاظت اداره منابع طبیعی در معیت پاسگاه‌های انتظامی حوزه‌های مربوطه ضمن رفع تصرف از اراضی ملی مزبور بتعداد ۵۵۰ اصله اشجار غرس شده نیز قلع و قمع گردید.

لازم به ذکر است اشنویه دارای حدود ۱۰۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و مراتع است؛ این شهرستان در جنوب آذربایجان غربی و هم مرز با کشور‌های عراق و ترکیه واقع شده است.