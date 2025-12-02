به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرپرست اداره کل شیلات خوزستان، خرمشهر را یکی از مناطق کلیدی آبزی‌پروری کشور معرفی و اظهار کرد: با دارا بودن سایت‌های پرورش ماهیان گرمابی، خرمشهر سهمی حدود ۳۳ درصدی از تولید استان دارد و نقش مهمی در تامین نیاز‌های ملی ایفا می‌کند.

سیدشریف موسوی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه اقتصاد دریامحور افزود: خرمشهر با سایت‌های پرورش ماهیان گرمابی و با منابع آبی غیرمتعارف مانند پساب‌های نیشکر و شیلات به میزان حدود سه میلیارد مترمکعب، ظرفیت خوبی برای توسعه آبزی‌پروری دارد.

وی همچنین اعلام کرد: تاکنون مجوز پرورش ماهی برای ۸۰۰ هکتار زمین صادر شده و یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار دیگر نیز برای استفاده از منابع آبی شناسایی شده است. به گفته موسوی سال گذشته در قالب یک طرح آزمایشی، ۴۰۰ تن میگوی صادراتی در خرمشهر تولید و به خارج از کشور ارسال شد.

سرپرست شیلات خوزستان با بیان اینکه مساحت مفید سایت‌های آبزی‌پروری خرمشهر چهار هزار هکتار است، خاطرنشان کرد: با استفاده از زمین‌های پیش از این غیرقابل بهره‌برداری و آب‌های با کیفیت پایین، ظرفیت تولید ماهیان دریایی در این منطقه در حال گسترش است و کل ظرفیت توسعه این منطقه به شش هزار هکتار می‌رسد.

خرمشهر با ترکیب موقعیت جغرافیایی، منابع آبی و سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی پرورش ماهیان گرمابی تثبیت کند، اما کارشناسان تاکید دارند که توسعه پایدار این بخش نیازمند مدیریت دقیق منابع، سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.