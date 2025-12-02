شرکت کره جنوبی سامسونگ روز سه‌شنبه، یک سال پس از رقیب چینی خود، هواوی، از اولین گوشی تاشو سه تکه خود با قیمتی غیرقابل دسترس برای مصرف‌کننده عادی رونمایی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، گلکسی زد تری‌فولد از ۱۲ دسامبر در کره جنوبی به فروش خواهد رسید و بیش از دو برابر آیفون ۱۷ جدید، با قیمت ۲۴۴۳ دلار (۲۱۰۴ یورو) در این کشور، قیمت خواهد داشت.

این نوآوری برای سامسونگ اولین بار در جهان نیست: سال گذشته، هواوی با گوشی‌ای که با قیمتی مشابه فروخته می‌شد، رقبای خود را شکست داد.

این غول فناوری کره جنوبی گفت: گلکسی زد تری‌فولد بسیار نازک، با باز شدن، یک صفحه نمایش ۱۰ اینچی را آشکار می‌کند و "امکانات بیشتری برای خلاقیت و کار" ارائه می‌دهد. این غول فن آوری کره جنوبی اذعان کرد «این گوشی برای فروش انبوه در نظر گرفته نشده است». الکس لیم، معاون اجرایی سامسونگ الکترونیکس افزود این یک «نسخه ویژه» است.

رشد در بازار رقابتی گوشی‌های هوشمند ناهموار بوده و تولیدکنندگان را وادار کرده است تا راه‌های جدیدی برای تمایز خود از سایر شرکت‌ها پیدا کنند. دستگاه جدید سامسونگ که فقط در رنگ مشکی موجود است، ۳۰۹ گرم وزن دارد و در باریک‌ترین نقطه کمتر از ۰.۵ سانتی‌متر ضخامت دارد.

این گوشی دارای ویژگی‌های هوش مصنوعی مولد (AI) است که از طریق اشتراک‌گذاری صفحه نمایش یا دوربین به صورت بلادرنگ قابل استفاده است.

این رونمایی در حالی صورت می‌گیرد که اپل آماده است تا از سامسونگ سبقت بگیرد. طبق گفته شرکت تحقیقاتی کانترپوینت Counterpoint، انتظار می‌رود سهم بازار جهانی گوشی‌های هوشمند این شرکت آمریکایی تا سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۴ درصد برسد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود سامسونگ ۱۸.۷ درصد از بازار را در اختیار داشته باشد. به این ترتیب، اپل برای اولین بار رقیب خود را از تخت سلطنت پایین می‌کشد.

الکس لیم، معاون اجرایی سامسونگ الکترونیک گفت: «این محصول تقریباً شبیه یک نسخه ویژه است. برای فروش انبوه در نظر گرفته نشده است، بلکه طوری طراحی شده است که کسانی که واقعاً آن را می‌خواهند بتوانند به خرید آن ادامه دهند. اگر نگاهی به آن بیندازید و سعی کنید از آن استفاده کنید، فکر می‌کنم تفاوت‌های آن را در مقایسه با محصولات سایر شرکت‌ها به وضوح احساس خواهید کرد.»