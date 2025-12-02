سه دانش‌آموز خراسان جنوبی در بیست ‌و‌هفتمین جشنواره جوان خوارزمی موفق به کسب رتبه برتر و تقدیر ملی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حسین یوسفی، دانش‌آموز پایه دهم دبیرستان شهید بهشتی دوره دوم بیرجند رتبه سوم ملی را در گروه فناوری نانو جشنواره از آن خود کرد.

طرح ابتکاری وی با عنوان انفجار الکتریکی سیم؛ رویکرد کارآمد، کم‌هزینه و پرسرعت برای سنتز گرافن و گرافن اکسید، نمونه‌ای از پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی است که قابلیت توسعه در مقیاس صنعتی را نیز داراست.

همچنین کیارش عباسی از مدرسه امام حسین(ع) بیرجند با ارائه طرح Online Care در گروه علوم زیستی و پزشکی و کوثر زرگر از دبیرستان فرزانگان بیرجند با طرح آفت‌کش گیاهی نایتینول در گروه علوم و فناوری شایسته تقدیر شدند.

مدیرکل آموزش‌ وپرورش خراسان جنوبی با اشاره به افزایش دستاوردهای علمی استان گفت: در حالی که سال گذشته تنها یک گروه از خراسان جنوبی به مرحله منتخبان کشوری راه یافت، امسال سه گروه موفق به حضور در این مرحله شدند و هر سه نیز افتخارآفرینی کردند.

مهدی مرتضوی افزود: مجموعه آموزش‌وپرورش با تمام توان از این ظرفیت‌ها حمایت خواهد کرد تا مسیر موفقیت علمی جوانان هموارتر شود.