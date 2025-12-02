در گشت مشترک تعزیرات حکومتی مواد خوراکی غیر بهداشتی کشف و پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کشف و ضبط مواد خوراکی غیر قابل مصرف در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی خوزستان گفت:در گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز مقادیری مواد خوراکی غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.

مهدی شهریاری افزود: این مواد شامل ۸۴ بشکه ۲۰ لیتری آبلیمو، ۱۸۰ بطری یک و یک ونیمی آب انار، چهار هزار و ۲۶۰ کیلو زیتون، ۲ هزار کیلو خیارشور و ۳۰ کیلو خرما می‌باشند.

شهریاری گفت: اقلام خوراکی غیر قابل مصرف پس از کشف در اختیار مرکز بهداشت قرار گرفت و پس از اثبات تخلف گزارش‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال و جهت رسیدگی به شعبه دهم ارجاع شد.