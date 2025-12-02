به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پرداخت کرایه اتوبوس با QR Code برای همه شهروندان فعال است، گفت: هدف ما مدیریت یکپارچه ناوگان حمل‌ونقل با فناوری‌های نوین است.

ابوالفضل قربانی افزود: در حال حاضر تمام اتوبوس‌هایی که در سطح شهر اصفهان تردد می‌کنند به سامانه‌ای مجهز هستند که موقعیت مکانی هر اتوبوس را به‌صورت لحظه‌ای ثبت و به مرکز کنترل ارسال می‌کند.

وی گفت: به کمک این فناوری، موقعیت هر اتوبوس مشخص می‌شود و این اطلاعات نه‌تنها در مرکز کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه از برنامه کاربردی «اصفهان من» در اختیار شهروندان نیز قرار دارد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهروندان می‌توانند با نصب «اصفهان من» روی تلفن همراه ، از موقعیت اتوبوس‌ها، زمان رسیدن به ایستگاه و دیگر خدمات حمل‌ونقل عمومی مطلع شوند.

بگفته وی با این برنامه نیازی به کارت بلیت فیزیکی نیست، چون کاربران می‌توانند با QR Code بلیت خود را تهیه و هزینه سفر را به‌صورت آنلاین پرداخت کنند.

وی گفت: اکنون بیشتر ایستگاه‌های اتوبوس در شهر اصفهان به این سامانه مجهز است و خدمات آن در دسترس عموم شهروندان قرار دارد.