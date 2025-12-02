پخش زنده
سازمان لیگ فدراسیون والیبال، ناظران و داوران هفته چهارم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران چهارشنبه ۱۲ آذر با هفت دیدار در شهرهای نور، ارومیه، گنبد، ورامین، یزد، اسلامشهر و تهران پیگیری میشود.
برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان به قرار زیر است:
نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶
مهرگان نور – فولاد سیرجان ایرانیان
ناظر فنی: امیرهوشنگ منظمی، ناظر داوری: ابوالقاسم سیستانیپور، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: محمدوحید مهرپور
ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶
شهرداری ارومیه – مس رفسنجان
ناظر فنی: مسعود یزدانپناه، ناظر داوری: مهرداد شوشتری، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: جواد مرآتی
گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۶
استقلال گنبد – رازین پلیمر
ناظر فنی: حمید راهجردیان، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: مرتضی حسن علایی، داور دوم: سجاد خان بابازاده و داور ویدئوچک: میلاد عرب اسماعیلی
ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶
سایپا تهران – فولاد مبارکه سپاهان
ناظر فنی: خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: قادر صادقی و داور دوم: وحید خراسانی
یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶
شهداب یزد – پیکان تهران
ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: شهباز صدری، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: اسماعیل رزقی و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه
تهران، خانه والبیال، ساعت ۱۶
صنعتگران امید – چادر ملو اردکان
ناظر فنی: عباس امانی شهرک، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: مهدی نویدی نو و داور ویدئوچک: محمد نیک سرشت
اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۸:۳۰
طبیعت اسلامشهر – پاس گرگان
ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: محمدرضا آقایی، داور اول: امید فولادیوندا، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: رمضان جلال