معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی: شیوع لاغری در خراسان جنوبی سه برابر میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: خراسان جنوبی بر اساس شاخصهای کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و بهداشتی در زُمره هشت استان ناامن غذایی کشور قرار دارد و سوءتغذیه در گروههای سنی مختلف از جمله مادران باردار، کودکان، نوجوانان و سالمندان در استان نگرانکننده و نیاز به مداخلات فوری است.
شایسته افزود: سلامت تغذیه از دوران جنینی تا سالمندی نقش تعیینکنندهای در سلامت جامعه دارد و هرگونه اختلال در امنیت غذایی میتواند سلامت اقشار مختلف را با خطر مواجه کند.
وی گفت: میزان تولد نوزادان با وزن کم (LBW) در استان ۱۱ درصد و بالاتر از میانگین کشوری (هشت درصد) است و این مسئله با وضعیت تغذیه و وزنگیری ناکافی مادران در دوران بارداری ارتباط مستقیم دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: شاخصهای لاغری و کوتاهقدی کودکان استان نیز به ترتیب ۵.۴ درصد و ۱۳.۹ درصد بوده که بالاتر از میانگین کشوری است و شهرستانهایی مانند نهبندان، سربیشه، زیرکوه و درمیان وضعیت نامطلوبتری نسبت به دیگر مناطق استان دارند.
به گفته شایسته، نتایج پایش ملی تغذیه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد: ۲۴ درصد کودکان ۲ تا پنج سال استان دچار کمخونی، ۲۳ درصد کمبود روی و ۸۸ درصد نیز از کمبود ویتامین دی (D) رنج میبرند.
وی افزود: کمبود ریزمغذیها در هزار روز اول زندگی، پیامدهای جبرانناپذیر بر رشد، یادگیری و سیستم ایمنی کودک دارد و میتواند خطر ابتلا به بیماریها را افزایش دهد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص جهش رشدی در دوره نوجوانی گفت: شیوع لاغری در نوجوانان استان ۲ برابر میانگین کشور است و شهرستانهای نهبندان و سربیشه بالاترین میزان را دارند، همچنین در نهبندان، شیوع لاغری نوجوانان بیش از سه برابر میانگین کشوری است.
شایسته با بیان اینکه سالمندان به دلیل کاهش بویایی، چشایی، بیماریهای متعدد و مصرف داروهای مختلف در معرض تغذیه ناکافی قرار دارند، افزود: شیوع لاغری در سالمندان خراسان جنوبی نیز سه برابر میانگین کشور است و شهرستانهایی همچون سربیشه، نهبندان، سرایان و درمیان بالاترین میزان لاغری سالمندان را ثبت کردهاند.
وی گفت: اگرچه اضافه وزن در سالمندان نیازمند کنترل است، اما لاغری در این گروه سنی خطرات بیشتری دارد و ضعف عضلانی، افزایش سقوط و مشکلات استخوانی را تشدید میکند.
شایسته افزود: چاقی و اضافه وزن در جهان و کشور روند افزایشی دارد و عامل مهمی برای افزایش بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، بیماریهای قلبیعروقی و برخی سرطانها است.
وی گفت: بیش از نیمی از جمعیت جوان و میانسال کشور اضافه وزن یا چاقی دارند. اگرچه این میزان در خراسان جنوبی پایینتر از میانگین کشوری است، اما روند افزایشی چاقی در استان نیز نگرانکننده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: چاقی به معنای برخورداری از تغذیه سالم نیست؛ بسیاری از افراد کالری بالا دریافت میکنند، اما دچار کمبود ریزمغذیها هستند که نوعی سوءتغذیه پنهان به شمار میرود.
شایسته در خصوص اهمیت مصرف ویتامین دی (D) در جذب کلسیم، عملکرد سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماریها گفت: سطح ویتامین دی (D) در بسیاری از افراد جامعه پایین است و این کمبود بر کودکان، نوجوانان و سالمندان تأثیر جدی دارد.
وی افزود: با وجود تجویز مکملها، مصرف ناکافی ویتامین دی و قرار نگرفتن در معرض نور خورشید از دلایل اصلی کمبود ویتامین دی (D) است.