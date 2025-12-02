معاون محیط زیست کشور با اشاره به ثبت سالانه ۱۸ هزار هکتار آتش‌سوزی در عرصه های طبیعی کشور گفت: آتش‌سوزی‌ها دیگر فصلی نیستند و اکوسیستم بدون حمایت نمی‌تواند از عهده این شرایط برآید.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست هم اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس، با اشاره به پیچیده‌تر شدن الگوی وقوع آتش‌سوزی‌ها در کشور، اظهار کرد: مجموعه‌ای از عوامل در بروز و تشدید آتش‌سوزی‌های جنگلی نقش دارند که آنها را به دو دسته عوامل مستعدکننده و عوامل شروع‌کننده تقسیم می‌کنیم. در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تمرکز ما کنترل عوامل مستعدکننده است و برای عوامل شروع‌کننده نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت و واکنش سریع هستیم.

کیا دلیری خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل شروع‌کننده آتش‌سوزی‌ها دخالت‌های انسانی بوده و در کنار تغییرات اقلیمی که شدت، گستره و سرعت وقوع آتش‌ها را افزایش داده است.

وی با اشاره به ثبت سالانه ۱۸ هزار هکتار آتش‌سوزی در کشور و تغییر الگوی وقوع آنها گفت امروز آتش‌سوزی‌ها فصلی نیستند و الگوی وقوع آنها تغییر کرده، به‌گونه‌ای که اکوسیستم به‌تنهایی قادر به مقابله با این آشفتگی‌ها نیست و نیاز به برنامه‌های حمایتی دارد.

معاون محیط زیست کشور با اشاره به آمار ۱۰ سال اخیر اضافه کرد: بیش از ۵۰ هزار گزارش مردمی دریافت می‌کنیم. این آمار نشان می‌دهد که منشأ بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌ها انسانی است و هر زمان که انسان در طبیعت حضور داشته باشد، احتمال بروز آتش هم وجود دارد.

دلیری با انتقاد از رویکرد سنتی در مقابله با آتش‌سوزی‌ها ادامه داد: سال‌هاست که مدیریت ما در خاموش کردن آتش خلاصه شده، یعنی تا زمانی که آتش مشاهده نشود، اقدام نمی‌کنیم و همین رویکرد واکنشی باعث شده در بسیاری موارد با محدودیت تجهیزات و زمان مواجه شویم و مدیریت بحران دشوارتر شود.

وی تأکید کرد: برای موفقیت در مدیریت آتش‌سوزی‌ها باید از سطح سیاست‌گذاری تا عملیات میدانی، یک ساختار هماهنگ و یکپارچه ایجاد شود. تنها در صورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و برخورداری از برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت می‌توان بر آتش‌سوزی‌های طبیعی و انسان‌زاد غلبه کرد.