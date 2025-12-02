پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف افزایش توان دانش آموزان در مواجهه با شرایط اضطراری و ارتقای آمادگی مدارس در برابر حوادث طبیعی، مانور زلزله در مدارس تکاب برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش تکاب گفت:این مانور با مشارکت جمعی از دانش آموزان، مدیران مدارس و نیروهای امدادی انجام شد و دانش آموزان مراحل پناه گیری، خروج ایمن و نحوه برخورد اولیه با مخاطرات ناشی از لرزش زمین را به صورت عملی تمرین کردند.
مقصودی افزود: در این مانور که در دبیرستان حاج حسین برهنه پوشان تکاب برگزار شد دانش آموزان با همراهی مدیر و کارکنان دبیرستان و نیروهای هلال احمر، فوریتهای پزشکی، آتش نشانی و نیروهای امدادی ادارات گاز و برق و آب تمرینات لازم در خصوص مواجهه با انواع تهدیدات و بلایای احتمالی را تمرین کردند.