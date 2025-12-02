جُنگ شگفتی‌های علوم ویژه دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول، برای نخستین بار در مهریز برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این برنامه آموزشی و علمی با حضور استاد محمد علیزاده و تیم همراه ایشان در کانون تربیتی شهید کشاورزی مهریز و در چهار سانس جداگانه اجرا شد و بیش از هزار دانش‌آموز از مدارس مختلف شهرستان در آن شرکت کردند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز درباره هدف برگزاری این رویداد گفت: این برنامه با هدف ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی در دانش‌آموزان و آشنایی نزدیک آنان با آزمایش‌های مرتبط با مباحث علوم تجربی، فیزیک و شیمی برگزار شد تا یادگیری از فضای تئوری و کلاسی فراتر برود و دانش‌آموزان تجربه واقعی و ملموسی از آزمایش‌های علمی به دست آورند.

پیمانفر افزود: اجرای برنامه‌های جذاب و تجربه‌محور در حوزه آموزش علوم می‌تواند موجب تقویت روحیه پژوهشگری و خلاقیت در دانش‌آموزان شود و به ارتقای کیفیت یادگیری منجر شود.

وی از تداوم برنامه‌های نوآورانه آموزشی در مدارس شهرستان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های تکمیلی و توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی در دستور کار قرار دارد.