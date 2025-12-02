همزمان با نشست وزیر خارجه آمریکا با نمایندگان کی یف، رئیس جمهور اوکراین به پاریس آمد تا با رئیس جمهور فرانسه درباره طرحی که ترامپ برای آینده اوکراین پیشنهاد کرده گفت‌و‌گو کند.

زلنسکی در پاریس، گفت‌و‌گو‌های صلح در آمریکا و روسیه

زلنسکی در پاریس، گفت‌و‌گو‌های صلح در آمریکا و روسیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ از وقتی جنگ اوکراین شروع شده، زلنسکی دهمین بار است که با مکرون دیدار کرده است.

به گفته ونسان هروئت کارشناس سیاسی، این در حالی است که پوتین خود را از این رفت و آمد‌ها بی نیاز می‌بیند، وی معتقد است: پوتین به دوستی نیاز ندارد. اگر جنگ ادامه پیدا کند خوشحال می‌شود و اگر جنگ طبق طرح ترامپ هم تمام شود، باز هم خوشحال می‌شد، هر کدام مزیت‌ها و معایبی دارد ولی قدرت پوتین را به خطر نمی‌اندازد.

فیلیپ ریکارد روزنامه نگار فرانسوی گفته: انگار که همان طرح پیشنهادی روسیه را آمریکا کپی و ارائه کرده و این، تمسخر اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها است، آذر پارسال، در مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام در پاریس، مکرون تلاش کرده بود ترامپ و زلنسکی را آشتی بدهد.

آذر امسال همزمان با سفر رئیس جمهور اوکراین به پاریس، نمایندگان این کشور در آمریکا در حال گفت‌و‌گو هستند و سه شنبه نیز نماینده ترامپ با روس‌ها گفت‌و‌گو می‌کند.

به گفته ونسان هروئت کارشناس سیاسی، اروپایی ها، به حاشیه رانده شدند، در حالی که پرونده اوکراین بیشتر از هر کسی به آنها ارتباط دارد. اروپا در میانجی گری‌ها و مذاکرات با روسیه نقشی ندارد.

در روز‌های گذشته، رسانه‌های فرانسه هر روز از خطر جنگ گفته‌اند و تردید کرده‌اند که اروپا، از پس روسیه بر بیاید، به دستور مکرون از ابتدای این هفته، خدمت سربازی، دوباره در فرانسه احیا شده است.