به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید بورد گفت: آغاز حفاری در میدان بلال نقطه عطفی در روند توسعه ظرفیت تولید گاز کشور است و می‌تواند در بلندمدت در کاهش ناترازی انرژی نقش مؤثر داشته باشد.

وی ورود طرح به این مرحله را آغاز دوره‌ای تازه از تلاش‌های فنی و مهندسی برای افزایش تاب‌آوری شبکه انرژی کشور عنوان کرد.

بورد با قدردانی از حمایت‌های وزیر نفت و همکاری نزدیک شرکت نفت و گاز پارس و گروه پتروپارس، پیشبرد طرح توسعه میدان بلال را حاصل هماهنگی سازنده میان کارفرما و پیمانکار دانست و افزود: هم‌زمانی حفاری، ساخت عرشه و اجرای خطوط لوله، نشان‌دهنده توان فنی و مدیریتی متخصصان داخلی است.

به گفته وی، با آغاز حفاری و ادامه عملیات، طرح توسعه میدان بلال با شتاب مطلوب به مرحله آماده‌سازی نهایی برای تولید گاز نزدیک می‌شود.

میدان بلال در محدوده ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی میدان پارس جنوبی، ۹۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان و در عمق حدود ۷۰ متری آب‌های خلیج فارس واقع شده است و طرح توسعه این میدان به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و فعالیت شرکت پتروپارس به‌عنوان پیمانکار عمومی در دست اجراست.

هدف از اجرای طرح توسعه میدان مشترک بلال، برداشت گاز و میعانات تولیدی به ترتیب به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب و ۱۰ هزار بشکه در روز است.