در تمرین افزایش ایمنی و آگاهی مدارس آبادان، دانش‌آموزان راهکارهای مقابله با حوادث را آموزش دیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دانش آموزان امروز ایمنی و افزایش آمادگی در برابر زلزله و حوادث طبیعی در مدارس، را تمرین کردند.

عباس درویشی معاونت پرورشی آموزش و پرورش آبادان با بیان اینکه این تمرین هر ساله در مدارس اجرا می‌شود افزود: این مانور با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها درباره شیوه‌های نوین آمادگی در برابر حوادث و تقویت ایمنی در محیط مدرسه و حتی محله‌ها انجام شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در جریان این برنامه، دانش آموزان با اصول اولیه ایمنی، نحوه واکنش صحیح در شرایط اضطراری و راهکار‌های کاهش آسیب‌های احتمالی آشنا شدند تا با آمادگی بیشتری در برابر خطرات احتمالی قرار گیرند.

بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور در مدارس خوزستان برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به تلاش برای افزایش ۲۰ درصدی آموزش‌ها گفت: هر ساله حدود ۵۹۰ دوره آموزشی برگزار می‌شود و بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد. امیدواریم با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور شاهد گسترش کمی و کیفی این آموزش‌ها باشیم و دانش‌آموزان بیش از پیش آماده مقابله با حوادث باشند.

حسن عبودی مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان اظهار کرد: این رویداد فرهنگی و امدادی با هدف ارتقای آمادگی در برابر حوادث، به ویژه از طریق آموزش برگزار شده است.

وی افزود: آموزش، سنگ بنای پیشگیری است و جمعیت هلال احمر در استان خوزستان با همکاری ارزشمند اداره‌کل آموزش و پرورش، ۵۲۴ کانون دانش‌آموزی را اداره می‌کند. در این کانون‌ها، سالانه دوره‌های آموزشی برای اعضا برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان برای مقابله با حوادثی مانند زلزله، آتش‌سوزی و سیل آماده باشند.