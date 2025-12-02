بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور در مدارس خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در مانور سراسری زلزله استان خوزستان که امروز ۱۱ آذر در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه فدک اهواز برگزار شد، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر، به عنوان نهادی انسان‌دوست و مردمی، در برگزاری بیست و هفتمین مانور سراسری ایمنی و زلزله در مدرسه نمونه فدک، همراهی کرد. این رویداد فرهنگی و امدادی با هدف ارتقای آمادگی در برابر حوادث، به ویژه از طریق آموزش برگزار شده است.

وی افزود: آموزش، سنگ بنای پیشگیری است و جمعیت هلال احمر در استان خوزستان با همکاری ارزشمند اداره‌کل آموزش و پرورش، ۵۲۴ کانون دانش‌آموزی را اداره می‌کند. در این کانون‌ها، سالانه دوره‌های آموزشی برای اعضا برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان برای مقابله با حوادثی مانند زلزله، آتش‌سوزی و سیل آماده باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در ادامه با اشاره به تلاش برای افزایش ۲۰ درصدی آموزش‌ها گفت: هر ساله حدود ۵۹۰ دوره آموزشی برگزار می‌شود و بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد. امیدواریم با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور»، شاهد گسترش کمی و کیفی این آموزش‌ها باشیم و دانش‌آموزان بیش از پیش آماده مقابله با حوادث باشند.

در ادامه، ناصر علی‌فر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان و آموزش‌های عملی مدیریت بحران برگزار شده است.

وی با تاکید بر لزوم آماده‌سازی دانش‌آموزان و آحاد جامعه از نظر ذهنی و روانی افزود: در حوزه پدافند عامل، علاوه بر کار‌های زیرساختی، پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌های فیزیکی، به پدافند غیرعامل شناختی و روانی نیز نیاز داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: زمانی که حادثه‌ای مانند زلزله رخ می‌دهد، بیش از امکانات فیزیکی، به آمادگی ذهنی و توانایی نیاز داریم تا هر فرد ابتدا بتواند خود را نجات دهد و سپس به دیگران کمک کند که این مهم تنها با افزایش تاب‌آوری امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های جامعه کنونی، کاهش روزافزون سطح تاب‌آوری است و افزایش آن، نیازمند توجه و همکاری همه دستگاه‌هاست. آموزش و پرورش به تنهایی متولی این امر نیست و همه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی باید در حد توان خود در آن مشارکت کنند، زیرا آموزش‌های اجتماعی و تربیتی، وظیفه همه جامعه است.

علی‌فر اضافه کرد: آموزش انحصاری نیست و در تعلیم و تربیت، معتقد هستیم تربیت پیش از تعلیم قرار دارد و مانند زیرساخت و ریل‌هایی است که بدون آنها قطار به حرکت درنمی‌آید. ما در آموزش نیاز به شرکای راهبردی داریم تا شرایط آموزش‌پذیری بهبود یابد.