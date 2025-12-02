به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان محمدی با بیان اینکه با استقرار کامل دکل دریایی در موقعیت جکت نصب‌شده بلال، حفاری چاه‌های این میدان‌گازی وارد فاز اجرایی شده است، افزود: عملیات جابه‌جایی دکل با برنامه‌ریزی و هماهنگی کامل میان پیمانکار و کارفرما اجرا و فرآیند آماده‌سازی شامل انتقال تجهیزات، استقرار شناور‌های پشتیبانی، تامین خدمات حفاری مورد نیاز و فراهم‌سازی مقدمات عملیات اجرایی حفاری آغاز شد.

وی ادامه داد: با مساعد شدن شرایط آب‌وهوایی و تکمیل عملیات نصب و آماده‌سازی، اکنون دکل در موقعیت نهایی خود مستقر شده و عملیات حفاری چاه‌های توسعه‌ای به طور رسمی آغاز شده است.

سرپرست طرح توسعه میدان بلال، آغاز عملیات حفاری را گامی مهم در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های این میدان مشترک برشمرد و گفت: اجرای این مرحله نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت تولید پایدار پیش‌بینی شده گاز در کشور و سرعت‌بخشی به تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت خواهد داشت.

مدیرعامل گروه پتروپارس نیز در این زمینه اظهار داشت: پس از نصب موفق جکت در خرداد ۱۴۰۴ و جهش پیشرفت ساخت عرشه از حدود چهار درصد در شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۳۴ درصد در آبان ۱۴۰۴، پروژه بلال وارد مرحله سرنوشت‌ساز حفاری چاه‌های توسعه‌ای شده است.

حمیدرضا ثقفی گفت: برنامه‌ریزی طرح به‌گونه‌ای انجام شده که با پایان حفاری و تکمیل خط لوله، عرشه بدون کوچک‌ترین تأخیر بر روی جکت نصب و تولید آغاز شود.