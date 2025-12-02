پخش زنده
دکتر شیخ عبدالله بلم از فعالان جبهه مقاومت در کنگره بزرگداشت میرزاکوچک، گفت: میرزا کوچک جنگلی با ایمان، غیرت دینی و ملی اش دست بیگانگان را از ایران کوتاه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر شیخ عبدالله بلم از فعالان جبهه مقاومت و اهل کشور بورکینافاسو در کنگره بزرگداشت سردار نهضت جنگل ، در مصلای امام خمینی رشت گفت: شما در مقابل استعمار انگلیس، امریکا و برترین استعمار جهان فرانسه ایستادهاید، زیرا آنها فرهنگ، دین، زبان و استقلال شما را نشانه گرفتهاند.
وی افزود: در همه جای دنیا، استبداد مستکبران بر مردم مشاهده میشود و استعمارگران همواره در تلاشند تا مردم را از استقلال و بیداری دور کنند، اما مردم جهان با روحیه صبر و مقاومت میتوانند در برابر این قدرتها و زورگویان بایستند.
دکتر شیخ عبدالله بلم گفت: قرآن ما را به مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان دعوت کرده و این پیام جاویدان خداوند برای تمام ملتها است که در برابر سلطه طلبی مقاومت کنند.
این فعال جبهه مقاومت در ادامه مراسم، با بیان اینکه در تاریخ سرزمین ایران، مردانی برخاستند که ندای حق را عملی کردند و میرزا کوچک جنگلی یکی از این مردان بزرگ است، افزود: میرزای جنگلی با ایمانش کوه را لرزاند و با ایمان و غیرت دینی و ملی اش دست بیگانه را از این سرزمین کوتاه کرد.
دکتر بلم با تاکید بر اینکه میرزا کوچک الگوی پیوند روحانیت، مردم باوری، عدالت خواهی و استقلال طلبی است، گفت: وی نه تنها یک مجاهد ایرانی و گیلانی بلکه پرچم دار یک گفتمان، ایدئولوژی، کرامت، آزادی خواهی و استقلال طلبی در دنیا است.
این فعال جبهه مقاومت با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «نهضت جنگل، یک واحد مینیاتوری از حکومت اسلامی است»، افزود: مشعل نهضت جنگل خاموش نشد بلکه در سال ۵۷ به دست مردم غیور ایران رسید و انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، انفجاری از نور که دنیا را تکان داد و نور استقلال طلبی و ظلم ستیزی به عنوان پیام انقلاب اسلامی از ایران به دنیا منتشر شد.
دکتر شیخ عبدالله بلم با بیان اینکه امروز کشورهای دنیا از مردم ایران روحیه میگیرند، افزود: انفجار نوری که از ایران شروع شد در همه جای دنیا تابیده است و ملتها در مقابل ۲ جبهه حق و باطل از خواب غفلت بیدار شدهاند.
وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: در این جنگ، جهان دید که چگونه استقامت، وحدت و صبر یک ملت با پیروی از ولایت، به صحنه مقامت روح تازه بخشید و معادلات مستکبران و ابرقدرتها را به هم ریخت.
دکتر بلم با بیان اینکه مردم کشورهایی که رسانه هایشان علیه نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران فعالیت میکردند، خود پرچم ایران را بر افراشتند، افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه ملتهای جهان را امیدوار کرد و این از معنویت مردم ایران و به برکت دین، خون پاک شهیدان و مجاهدت علما و رهبران راه حق است که باید از آن محافظت شود.
دکتر شیخ عبدالله بلم، از فعالان جبهه مقاومت با اشاره به اینکه کشورهایی که در برابر ابرقدرتها سر خم می کنند برای همیشه استقلال و آزادی خود را از دست میدهند، افزود: مردم گیلان به دلیل میراث داری نهضت جنگل و روحیه مبارزه با ظلم باید سربلند باشند که این روحیه را یک روحانی به نام میرزا کوچک که مجاهد در راه خدا و دین اسلام بود به مردم بخشید که میتواند الگوی همه آزادیخواهان جهان باشد.