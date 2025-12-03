به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان باشت گفت: بیست وهفتمین مانور زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» بامشارکت، دستگاه‌های خدمات رسان و نیرو‌های امدادی وانتظامی در مدرسه پروین اعتصامی باشت برگزار شد.

بهنام برازنده با تاکید بر آموزش مستمر دانش‌آموزان در رابطه با راه‌های آمادگی برای مواجهه با پدیده‌های طبیعی افزود: با اجرای این مانور و با به صدا درآمدن آژیر ایمنی، دانش آموزان، نحوه پناهگیری صحیح در برابر زلزله و خروج اضطراری ایمن از کلاس‌ها را تمرین کردند

برازنده بر ضرورت ارتقای آگاهی و توان دانش‌آموزان در مواجهه با اثرات زلزله و آشنایی با نحوه پناه‌گیری صحیح در مقابله با پیامد‌های این رخداد و چگونگی خروج اضطراری با رعایت نکات ایمنی از شرایط خطر تاکید کرد.