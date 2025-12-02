پخش زنده
امروز: -
ششمین رویداد ملی ایران جان ایران جان ، گلستان ایران ۱۵ تا ۲۱ آذر ماه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رسول شکری نیا مدیر کل صداو سیمای گلستان گفت: بیش از ۱۰۰ شبکه رادیویی تلویزیونی و برون مرزی به معرفی جامع این استان میپردازند.
وی افزود: جمعا ۱۰ هزار دقیقه محتوا فقط برای سیما و ۱۱ هزار دقیقه در حوزه صدا و خبر و فضای مجازی در این ایام پخش میشود.
مدیر کل صداوسیمای گلستان با اشاره پرداختن به اقوام در ایران جان گلستان ایران گفت: برنامههای ویژه با حضور اقوام مختلف ایینی موسیقی و سنتها طراحی شده است.
معرفی توانمندیها ، ظرفیتها ، فرهنگ، تاریخ ، اقوام ، چهرهها ، صنایع گردشگری و زیر ساختهای استان از اهداف ایران جان است.
شکری نیا افزود: ۱۵ مسئله استان از جمله پتروشیمی ، طرحهای بزرگ سرمایه گذاری، توسعه گردشگری و علاج بخشی خلیج گرگان بررسی میشود.
شاکری نژاد مدیر مرکز تحقیقات صداوسیما نیز با اشاره به رویداد قبلی که در خراسان جنوبی برگزار شد ، گفت: میزان مخاطب رویداد ایران جان در خراسان جنوبی۶۱/۴ بوده و رضایت از این رویداد هم در سطح استان ۸۶ در صد بوده است.
در ایران جان ، ۳۰ چهره برجسته و مفاخر علمی، فرهنگی و ورزشی معرفی میشوند.