انگلیس، ششمین اقتصاد بزرگ جهان که به گفته مقامات اجرایی این کشور با سیاهچاله مالی حدود ۳۰ میلیارد پوندی مواجه شده است در اقدامی واکنش برانگیز میزان مالیاتها را در این کشور به طور بی سابقهای افزایش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اعتراضها به لایحه بودجه دولت انگلیس با افزایش ۲۶ میلیارد پوندی درآمدهای مالیاتی که رهبر حزب محافظه کار آن را به هم ریختهترین لایحه بودجه و سبب تحمیل فقر به میلیونها نفر دیگر و مملو از دروغ خوانده و اد دیوی رهبر سومین حزب بزرگ انگلیس از دولت خواسته توضیح ده چرا به جای رشد اقتصادی مالیاتها را افزایش داده است.
اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس میگوید: همانگونه که در گزارش اداره مسئولیت بودجه دیدیم مالیاتها به بالاترین میزان تاریخ رسیده است، چرا دولت به جای رشد اقتصادی مدام مالیاتها را افزایش میدهد؟
انتقادها و فشارهایی که از آغاز رونمایی از لایحه بودجه دولت انگلیس شکل گرفت نخست وزیر را به ادای توضیح واداشته است. استارمر امروز در جمع خبرنگاران انگلیسی مشکلات موجود را میراث دولت گذشته دانست و میافزاید: حزب محافظه کار (دولت قبل) شمار کودکان فقیر را به نهصد هزار نفر رساند، آماری که آزار دهنده است.
استارمر با اشاره به حضورش در یکی از بیمارستانها میگوید: کارکنان بیمارستان میگویند هر روز کودکانی را به بیمارستان میآورند که به علت فقر خانواده بیمار شدهاند.
واکنشها به لایحه بودجه دولت انگلیس از صحن مجلس فراتر رفته و دامنهی آن به محافل سیاسی اقتصادی و رسانهای این کشور نیز کشیده شده است.
نشریه دیلی میل این لایحه بودجه را حملهای تلخ به طبقه کم درآمد جامعه توصیف کرد و دیلی تلگراف آن را شکست وعدههای دولت دانست و افزایش بودجه نظامی و نوسازی سلاحهای هستهای تا ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خشم شماری از تحلیلگران را برانگیخت.
کوین مک گوئر تحلیل گر اقتصادی میگوید فقط با میزان افزایش بودجه ارتش میتوان به همه خانوارهای فقیر کمک هزینه سوخت زمستانی اختصاص داد تا در سرما نمانند و میتوانید به همه دانش آموزان فقیر یک وعده غذای رایگان بدهید تا گرسنگی نکشند، اما دولت میگوید خیر من فقط میخواهم پول مردم را بیشتر به نظامی گری اختصاص دهم.
بر اساس گزارش مجلس انگلیس پارسال ۴۹۵۰ نفر در این کشور به علت نداشتن پول کافی برای گرم کردن خود یا خانه در این کشور جان باختند و دهها هزار نفر به علت گرانی سوخت ناچار شدند میان «تأمین غذا یا گرم کردن خانه» یکی را انتخاب کنند.
یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: الان باید هم پدر و هم مادر کار کنند تا بتوانند فقط هزینههای ضروری فرزندانشان را تأمین کنند و دیگه چیزی برایشان نمیماند.
اداره مسئولیت بودجه در انگلیس میگوید رویکرد بودجه شرایط رشد اقتصادی پایین را بدتر میکند.
اداره مسئولیت بودجه در انگلیس اعلام کرد فقط در یک ماه گذشته بیش از دو میلیارد پوند بربدهیهای دولت این کشور افزوده شده است و اکنون دولت انگلیس ناچار شده است ۱۰ درصد از درآمدهای خود را صرف پرداخت بهرهی بدهیهای خود کند.