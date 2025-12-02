پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور گفت: یگان حفاظت محیطزیست کشور با حدود ۴ هزار نیرو، مسئولیت پوشش و حفاظت از حدود ۳۰ میلیون هکتار از عرصههای طبیعی کشور را بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست کشور امروز صبح در نشست هماندیشی مدیریت اطفای حریق جنگلهای زاگرس در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به این نکته که حفاظت از محیطزیست امانتی الهی و میراثی ملی است، اظهار کرد: یگان حفاظت محیطزیست با حدود ۴ هزار نیرو، مسئولیت پوشش و حفاظت از حدود ۳۰ میلیون هکتار از عرصههای طبیعی کشور در قالب ۶۵۰ پاسگاه و در ۳۱ استان را بر عهده دارد.
سردار رضا رستگار این آمار را گواهی بر حجم بالای مسئولیت و ضرورت حمایت همهجانبه از این نیروها دانست.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست، مدیریت مؤثر حریق در زاگرس را نیازمند هماهنگی و تعامل بیدرنگ تمام نیروهای عملیاتی، از یگان حفاظت گرفته تا سایر ادارات و نهادهای امدادی و انتظامی مطرح کرد.
رستگار تصریح کرد: این همکاری باید چرخه کامل بحران، یعنی قبل، حین و بعد از آتشسوزی را پوشش دهد تا بتواند تابآوری این منطقه را افزایش داده و از خسارات گسترده جلوگیری کند.
رستگار، تقویت نیروی انسانی از طریق جذب ۴۸۰ محیطبان جدید و برگزاری دورههای تخصصی مانند آموزش ضابطین دادگستری برای ارتقای توان عملیاتی. نوسازی و تجهیز یگان با تأمین خودروهای استاندارد، پهپادهای نظارتی، تجهیزات ارتباطی پیشرفته و امکانات ایمنی مانند دوربین البسه و جلیقههای ضدگلوله را ۲ محور محیطزیست مطرح کرد.
وی افزود: محور سوم فعالیت ما تمرکز قاطع بر اقدامات پیشگیرانه و قضایی است که از جمله شامل کنترل و احضار مجرمان سابقهدار محیط زیستی، تشکیل پرونده قضایی پیشدستانه برای متخلفان و پیگیری ایجاد شعب خاص قضایی محیطزیست در دادگستری استانها میشود.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور گفت: چهارمین و آخرین محور، تقویت مشارکت مردمی و بین دستگاهی است که بر بهکارگیری ایمن و هدفمند جوامع محلی بهعنوان همیار محیطبان (با اقداماتی مانند شناسنامهدار کردن و بیمه)، و همچنین تعامل نظاممند با نهادهایی مانند هلالاحمر، سپاه و نیروی انتظامی برای بهرهگیری از ظرفیتهایی مانند بالگردهای امدادی تأکید دارد.
رستگار، محیطبانان را چشم و گوش مناطق حفاظتشده و حلقه کلیدی زنجیره پیشگیری و پاسخ به بحران خواند و ابراز امیدواری کرد که با چنین همافزایی و عزم جمعی، شاهد تکرار فجایع زیستمحیطی گسترده در زاگرس نباشیم. غلبه کرد.