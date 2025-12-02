به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمدجواد کنجوری گفت: این جشن با حضور فاطمه امینی با عنوان هنری خاله گلی، هنرمند محبوب کودکان و مجری شبکه پویا، برگزار خواهد شد.

وی گفت: این برنامه فردا چهارشنبه دوازدهم آذر در دو سانس ۱۷ و ۱۹:۳۰ تدارک دیده شده است تا خانواده‌های بیشتری بتوانند در فضایی شاد، صمیمی و کودک‌پسند همراه با فرزندان خود در جشن اکران شرکت کنند و لحظات خاطره‌انگیزی را تجربه کنند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه افزود: باتوجه به استقبال خانواده‌ها تلاش می‌شود سانس سوم برای روز جمعه ۱۴ آذرماه تمدید شود.

کنجوری از شهروندان دعوت کرد برای حضور در این رویداد، بلیت خود را از سامانه گیشه۷ به نشانی www.gisheh۷.ir به‌صورت اینترنتی تهیه کنند.